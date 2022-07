4 colori e 3 tagli di archiviazione per Galaxy Z Fold 4

Torniamo a parlare dei dispositivi pieghevoli, un settore del mercato smartphone che è particolarmente battuto da Samsung. L'azienda sudcoreana propone smartphone pieghevoli da almeno 3 anni sul mercato, e sta per preparare la nuova generazione.

Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli che riguardano Galaxy Z Fold 4, il prossimo pieghevole top di gamma che vedremo nel 2022 sul mercato. Grazie all'affidabile leaker Evan Blass, abbiamo modo di scoprire quali sono le colorazioni e i tagli di memoria previsi per lo smartphone.

Come potete vedere anche dall'immagine a fine articolo, queste saranno le opzioni di acquisto per Galaxy Z Fold 4:

Colorazione Beige – 128GB/256GB/512GB

Colorazione Burgundy Red – 256GB/512GB

Colorazione Gray-Green – 128GB/256GB/512GB

Colorazione Phantom Black – 128GB/256GB/512GB

Se ricordate, nei mesi scorsi si è parlato anche di una variante con 1 TB di storage interno per Galaxy Z Fold 4. Questo sembra che non si concretizzerà secondo la lista condivisa da Evan Blass.

Vi ricordiamo che il nuovo Galaxy Z Fold 4 verrà presentato insieme a Z Flip 4, andando a completare la coppia di pieghevoli che anche lo scorso anno ha contrassegnato l'offerta Samsung nel settore.

Grazie ai rumor precedenti conosciamo abbastanza questo dispositivo, sia in termini di design che in termini di specifiche tecniche attese. Ancora non sappiamo nulla sulla presentazione ufficiale, torneremo ad aggiornarvi appena Samsung comunicherà la data.