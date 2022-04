Colorati e "fluidi": ecco gli sfondi di Moto G Stylus 5G pronti al download

Dopo aver avuto modo di vedere il Moto G Stylus 5G (2022), la nuova variante dello smartphone lanciato qualche settimana fa, nelle immagini da poco trapelate, ora ecco spuntare quelli che sono gli sfondi pensati da Motorola per il nuovo dispositivo.

Il Moto G Stylus 5G (2022) condividerà un sacco di sfondi con il Moto G52, mentre uno in particolare sarà unico e specifico. I wallpaper in questione riprendono colori vivaci e in alcuni casi più offuscati e scuri applicati su uno stile fluido.