Ciao Galaxy S22 Ultra: ecco la prima immagine "ufficiale"

Si avvicina sempre di più la presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma di casa Samsung, i Galaxy S22 che arriveranno in tre modelli diversi. Ora possiamo vedere la prima immagine "ufficiale" di Galaxy S22 Utra.

Lo scatto che vedete nella galleria in basso è quello che Samsung userà per promuovere Galaxy S22 Ultra sul mercato. Vediamo un dispositivo con cinque sensori fotografici a sé stanti, come piccole gocce separate a là LG Velvet, insieme al flash LED nell'angolo in alto a sinistra della cover posteriore. Stando a quanto riferito da LetsGoDigital, tali fotocamere non sporgono rispetto al profilo posteriore.