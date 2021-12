Chi avrà il nuovo Snapdragon 8 Gen 1? Ecco tutti gli smartphone confermati

Da pochi giorni Qualcomm ha annunciato ufficialmente il suo nuovo Snapdragon 8 Gen 1, il processore top di gamma che andrà a competere direttamente con il flagship di Samsung e con il Tensor di Google. Ora andiamo a vedere tutti i modelli di smartphone che sicuramente sfoggeranno il nuovo gioiello Qualcomm.

Il brand dedicato al gaming di Xiaomi si servirà ovviamente del nuovo Snapdragon 8 Gen 1. Per la nuova generazione di gaming phone, la Black Shark 5, sicuramente vedremo all'opera il nuovo processore di Qualcomm.

Anche in questo caso di parla di gaming phone. Dopo il divorzio da Huawei, Honor è libera di adottare processori sviluppati da aziende statunitensi compatibili anche con le reti 5G. Il successore di Honor Magic 3, probabilmente l'Honor Magic 4, avrà a disposizione il nuovo Snapdragon 8 Gen 1.

L'azienda che più delle altre si è concentrata storicamente sulla gamma media del mercato, non rinuncia ai top di gamma. Il suo primo smarpthone che sfoggerà il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 sarà, molto probabilmente, il Moto Edge X30. Questo dispositivo dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 9 dicembre in Cina.

Anche per Nubia ci aspettiamo che il nuovo processore di Qualcomm arriverà nell'ambito dei suoi gaming phone. Il candidato più caldeggiato è il nuovo Red Magic 7. Da questo dispositivo ci si aspetta anche una super ricarica rapida con output a 165W.

OPPO è uno degli attori principali nel mercato smartphone, anche a livello internazionale, e pertanto ci aspettiamo che non tarderà a presentare dispositivi con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1. Sarà OPPO Find X4 Pro il top di gamma a poter contare sulla nuova piattaforma di Qualcomm.

L'azienda che è nata dalla costola di OPPO e che abbiamo visto concentrarsi particolarmente sulla fascia media e medio-alta del mercato potrebbe anche avvalersi del nuovo Snapdragon 8 Gen 1 per i suoi dispositivi più costosi. Vedremo il nuovo processore di Qualcomm sicuramente su Realme GT 2 Pro, il dispositivo "più top di gamma" che vedremo nella storia dell'azienda finora.

C'è anche Sharp nella corsa nel mercato smartphone con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1. L'azienda ha riferito di essere attivamente a lavoro sullo sviluppo di un nuovo dispositivo con la nuova piattaforma hardware di Qualcomm. Probabilmente si tratterà dell'Aquos R7. Ancora non vi sono informazioni certe su questo.

Vivo ha mostrato attivamente interesse per il mercato smartphone in Europa e in Italia, pertanto ci interessa da vicino sapere che anche l'azienda cinese proporrà dei modelli con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1. Probabilmente si tratterà della nuova generazione di Vivo X, i successori di Vivo X60.

Xiaomi è attesa da tutti come la prima azienda in assoluto che lancerà uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 1. Questo sarà svelato nell'ambito della serie Xiaomi 12. La presentazione dovrebbe avvenire ufficialmente nei prossimi giorni per il mercato cinese.

Per ZTE ci aspettiamo il lancio della nuova famiglia di top di gamma, la generazione successiva a ZTE Axon 30, con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1.

Altri

Tra i produttori appena nominati non abbiamo letto OnePlus. Chiaramente ci aspettiamo che l'azienda cinese lancerà i suoi nuovi top di gamma, la serie OnePlus 10, con il nuovo processore di Qualcomm. Ancora non vi sono indicazioni certe su questa considerazione da parte dell'azienda. Sappiamo che OnePlus è in un processo di riorganizzazione e integrazione con OPPO.

Tra i modelli di Samsung possiamo aspettarci un dispositivo Fan Edition con la nuova piattaforma software. Non sarà il Galaxy S21 FE, atteso per gennaio, ma forse il suo successore.

Huawei sembra abbastanza fuori dai giochi attualmente nel mercato smartphone a livello internazionale, a causa del ban statunitense. Tuttavia, non è escluso che lanci i suoi nuovi top di gamma, i successori della serie Huawei P50, con a bordo una variante LTE dello Snapdragon 8 Gen 1.