Che pasticcio Google: alcuni Pixel stanno ricevendo l'aggiornamento sbagliato

Chi possiede uno smartphone Pixel conosce bene il piacere di ricevere in prima battuta le novità messe a punto da Google nel settore Android. Nelle ultime ore però sembra che Google si sia fatta prendere la mano distribuendo un aggiornamento errato .

Scavando leggermente più a fondo si è capito che si tratta della build di Android 12 per l'operatore Verizon in fase di distribuzione anche per i dispositivi Unlocked. Effettuare un aggiornamento riservato ai dispositivi brandizzati Verizon su modelli Unlocked promette nulla di buono.

Si sarebbe dunque trattato di un errore da parte di Google (e anche dell'operatore statunitense Verizon?) nella distribuzione dell'aggiornamento via OTA. Alcuni utenti hanno anche segnalato che dopo poco la notifica è scomparsa e l'aggiornamento non è stato più proposto.

Le segnalazioni sono arrivate da utenti possessori di diversi modelli: da Pixel 3a a Pixel 5, passando per Pixel 4.