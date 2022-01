Che fine ha fatto Xiaomi 12 Ultra? Nuovi dettagli sulla fotocamera

A poche settimane dal lancio ufficiale in Cina degli Xiaomi 12, i nuovi flagship dell'azienda cinese con Snapdragon 8 Gen 1, ancora non abbiamo notizie in merito al lancio di Xiaomi 12 Ultra.

La variante più della serie Xiaomi 12 è stata avvistata diverse volte nei leak emersi nei mesi scorsi, ma ancora non si ha una data ufficiale per la sua presentazione. Tuttavia, nelle ultime ore sono emersi nuovi render riferiti alle custodie di Xiaomi 12 Ultra, i quali mostrano il comparto fotografico posteriore: vediamo ben quattro sensori con flash LED, incastonati in un modulo circolare e molto grande.