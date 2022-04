C'è un Samsung S9 in Marvel’s Moon Knight

Moon Knight, la nuova serie TV in esclusiva su Dysney+, sembra raccogliere un generale apprezzamento e i ragazzi di 9to5Google hanno notato nel primo episodio la presenza dell'iconico Samsung Galaxy S9.

Il primo trailer, veramente coinvolgente, mostrava in maniera piuttosto evidente il vecchio Razr V3 di Motorola, ma evidentemente non era l'unico smartphone. Il Galaxy S9 viene infatti mostrato in una custodia con un ritaglio per le fotocamere posteriori, flash/sensori e sensore di impronte digitali tra i minuti 3:28 e 4:05, mentre verso la fine si presenta "nudo", quando alcuni turisti chiedono ad Oscar Isaac di scattare loro una foto.