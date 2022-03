C'è un nuovo smartphone Honor in arrivo il 29 marzo: chi sarà mai?

Dopo Honor 50 e Honor Magic 4, l'azienda è pronta al lancio di nuovi smartphone dotati dei servizi Google. La nuova gamma si chiamerà "Serie X" e verrà presentata il 29 marzo. L'annuncio è stato dato direttamente da Honor tramite il sito ufficiale ed il messaggio inviato è piuttosto chiaro: "Pronti ad andare oltre".

Ulteriori dettagli non si conoscono, tuttavia appare probabile che l'azienda abbia intenzione di lanciare smartphone di fascia medio/bassa al fine di riconquistare quote di mercato. I dispositivi in questione dovrebbero essere Honor X9 5G, Honor X8 e Honor X7. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, però, ci sarà da attendere il debutto ufficiale.