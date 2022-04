C'è un "nuovo" dialer in arrivo sui Pixel

Ci sono delle novità interessanti per l'interfaccia grafica dei Pixel di Google, la quale è in arrivo anche per i dispositivi non Pixel che usano Google Telefono come app predefinita per le chiamate.

Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano il nuovo dialer che sta arrivando nell'app Google Telefono. Si tratta di un look leggermente rinnovato rispetto alla versione precedente, con i pulsanti più in rilievo. L'interfaccia è più coerente con il Material You di Android 12.