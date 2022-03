C'è il primo smartphone di Nothing in questa foto, vero?

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci attorno a quello che potrebbe passare alla storia come il primo smartphone di Nothing, l'azienda fondata da Carl Pei che lo scorso anno ha lanciato le sue prime true wireless.

Ora torniamo a parlarne perché Evan Blass ha condiviso un'immagine con una descrizione abbastanza eloquente a proposito di Nothing: nella foto vediamo Carl Pei, un po' defilato sulla destra, che tiene in mano uno smartphone. Non riusciamo a vederlo bene ma non possiamo non presupporre che si tratti proprio dello smartphone di Nothing. Il dispositivo appare abbastanza piatto, con uno spessore relativamente contenuto, in colorazione nera.