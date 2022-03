C'è già aria di un nuovo Redmi

Dopo aver presentato la famiglia di Note 11 , Redmi , come al solito, si è subito tuffata nella realizzazione di nuovi smartphone. Su TENAA , infatti, è apparso un nuovo modello – con numero 22041219C – ed i vari dettagli tecnici hanno fatto pensare al Redmi Note 11E , annunciato la scorsa settimana per la Cina (insieme al Note 11E Pro ).

Altri dettagli riguardano la presenza del 5G - il Redmi Note 11E è equipaggiato col Mediatek Dimensity 700 - e di un secondo sensore fotografico posteriore. Non si tratta dunque del Redmi K50, dotato di tre fotocamere. Molto più probabile, come scritto in precedenza, che si tratti del Note 11E.