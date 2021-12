Buon compleanno OnePlus: 8 candeline e tante promozioni

Sembra ieri che OnePlus si proponeva come interessante startup, nata da OPPO, nel settore smartphone con il suo OnePlus One, il flagship killer per eccellenza che ha fatto sognare tanti utenti Android. Eppure sono già passati 8 anni e l'azienda cinese vuole festeggiare.

Tramite il suo sito ufficiale OnePlus ha lanciato la campagna promozionale che accompagnerà le celebrazioni per il suo ottavo compleanno, il quale cadrà esattamente il prossimo 17 dicembre. Sulla pagina troverete un'interessante timeline che ripercorre le tappe principali della storia OnePlus: dal primo dispositivo acquistabile tramite invito al OnePlus 9 Pro con fotocamera Hasselblad, passando per il cambiamento che ha avuto l'azienda stessa.