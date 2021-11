Brutte notizie per OnePlus Nord 2: pericolosa vulnerabilità anche in Europa

Con il tempo i dispositivi Android e la stessa piattaforma software hanno incrementato progressivamente il livello di sicurezza software, grazie all'adozione di diversi tipo di partizione per le memorie fisiche e tecniche di protezione dei dati come la crittografia. Eppure qualcosa ancora oggi sfugge.

Sembra proprio questo il caso di OnePlus Nord 2, uno dei più recenti medio gamma di OnePlus, che soffre di una pericolosa quanto semplice da sfruttare vulnerabilità. In sostanza, la vulnerabilità permetterebbe di acquisire l'accesso alla root del dispositivo anche prima che l'utente inserisca le credenziali di accesso. In altre parole, chiunque potrebbe accedere alla memoria interna dello smartphone essendone in possesso.