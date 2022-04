Il prossimo smartphone à la BlackBerry potrebbe essere di Unihertz

Proprio all'inizio di quest'anno abbiamo visto BlackBerry fare ufficialmente il passo indietro definitivo nel settore smartphone, revocando la licenza che aveva concesso a OnwardMobility per produrre il BlackBerry 5G. Chi è amante della tipologia di device come i BlackBerry però non deve disperare.

Nelle ultime ore infatti Unihertz, un'azienda già attiva dal 2019 nel settore smartphone, ha riferito di essere pronta al lancio di un nuovo smartphone. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser interessante che, aumentando la luminosità dell'immagine, mostra un dispositivo molto simile ai BlackBerry che abbiamo visto in passato, completo di tastiera fisica.