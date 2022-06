Black Shark 5 ufficiale in Italia: il gaming-phone alla portata di tutti

Xiaomi torna a farsi sentire nel mercato smartphone , in particolare nel settore dei gaming-phone dove ha lanciato la serie Black Shark 5 a livello internazionale. Andiamo a vedere le specifiche nel dettaglio.

Black Shark 5: Caratteristiche Tecniche

Black Shark 5 Pro: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,67" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 20:9 144Hz (10-bit for Pro) AMOLED, HDR 10+, 720Hz touch sampling, fino a 1300nits di luminosità di picco

: 6,67" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 20:9 144Hz (10-bit for Pro) AMOLED, HDR 10+, 720Hz touch sampling, fino a 1300nits di luminosità di picco Processore : Snapdragon 8 Gen 1 4nm

: Snapdragon 8 Gen 1 4nm GPU : Adreno next-gen

: Adreno next-gen RAM : 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5

: 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5 Storage interno : 256GB / 512GB (UFS 3.1)

: 256GB / 512GB (UFS 3.1) Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Reti : Dual SIM (nano + nano)

: Dual SIM (nano + nano) Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel, f/1.75 Grandangolo : 13 megapixel Macro : 5 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Dimensioni : 163,86 × 76,53 × 9,5mm

: 163,86 × 76,53 × 9,5mm Peso : 220 grammi

: 220 grammi Sicurezza : sensore d'impronte laterale

: sensore d'impronte laterale Audio : Stereo speakers, 0.8mm amplitude, 1.5cc sound cavity, built-in dual 14V Smart PA, dual audio enhancement Ics

: Stereo speakers, 0.8mm amplitude, 1.5cc sound cavity, built-in dual 14V Smart PA, dual audio enhancement Ics Batteria : 4.650mAh con ricarica rapida a 120W

: 4.650mAh con ricarica rapida a 120W Colorazioni: Matte Black e Explorer Gray

I due nuovi gaming-phone di casa Xiaomi arrivano in Italia con alcune interessanti peculiarità, come il comparto audio che già si è guadagnato il primo posto nella classifica generale di DxOMark. La ricarica rapida promette una carica completa in appena 15 minuti, mentre il display offre una superficie sensibile del 16% più ampia rispetto alla generazione precedente.