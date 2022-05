Black Shark 5 / 5 Pro stanno arrivando in versione Global

Xiaomi torna a farsi sentire nel mercato smartphone, in particolare nel settore dei gaming-phone dove sta per lanciare il suo Black Shark 5 a livello internazionale.

Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro, i due modelli della nuova serie di gaming-phone del marchio Xiaomi, stanno per arrivare nel mercato malese dopo il lancio in Cina. I dispositivi verranno presentati in veste Global il prossimo 8 giugno, tramite un evento dedicato in diretta streaming.

Xiaomi non ha ancora indicato quando i nuovi gaming-phone dovrebbero arrivare in Europa. Visto il lancio della prima versione Global in Malesia, ci aspettiamo entro i prossimi mesi delle novità anche a livello europeo.