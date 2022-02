Black Shark 4 Pro ufficiale in Italia: prezzi del gaming phone con i tasti fisici

Xiaomi fa un altro passo importante nei confronti dei mercati europei e di quello italiano nel settore smartphone, lanciando ufficialmente il suo Black Shark 4 Pro in Italia . Si tratta del più recente gaming-phone della casa cinese, andiamo a rivedere le sue specifiche tecniche .

Xiaomi Black Shark 4 Pro: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,67" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 20:9 144Hz, HDR 10+, 111% DCI – P3 color gamut, 1300 nits brightness, MEMC

: 6,67" (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ 20:9 144Hz, HDR 10+, 111% DCI – P3 color gamut, 1300 nits brightness, MEMC Processore : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 GPU : Adreno 660

: Adreno 660 RAM : 8 / 12 GB LPDDR5 6400MHz

: 8 / 12 GB LPDDR5 6400MHz Storage interno : 128 / 256 GB UFS 3.1

: 128 / 256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel, 0.7µm, f/1.79, 6P, LED flash, HDR10+ Video Recording, Super Nightscape, PDAF Autofocus Grandangolo : 8 megapixel, 1.12µm, f/2.2, FF, 5P Lens, 119° Macro : 5 megapixel, 1.12µm, f/2.4, AF(2cm-10cm), 3P Lens

: Fotocamera anteriore : 20 megapixel, f/2.45, 0.8µm 4in1, 5P Lens, 120°

: 20 megapixel, f/2.45, 0.8µm 4in1, 5P Lens, 120° Audio : DXO TOP1 Symetric Speakers, jack audio

: DXO TOP1 Symetric Speakers, jack audio Connettività : Dual nano SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax; 2.4G&5.0G, WIFI Display, WIFI Direct, WIFI hotspot, Bluetooth 5.0 wireless technology, aptX & aptX HD & aptX Adaptive & LDAC audio transfer, 5G, LTE, NFC, GPS / AGPS / GLONASS / BEIDOU / Galileo / QZSS

: Dual nano SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax; 2.4G&5.0G, WIFI Display, WIFI Direct, WIFI hotspot, Bluetooth 5.0 wireless technology, aptX & aptX HD & aptX Adaptive & LDAC audio transfer, 5G, LTE, NFC, GPS / AGPS / GLONASS / BEIDOU / Galileo / QZSS Sensori : Gravity sensor, Ambient light sensor, Proximity sensor, Gyroscope, Compass, fingerprint sensor

: Gravity sensor, Ambient light sensor, Proximity sensor, Gyroscope, Compass, fingerprint sensor Effetti luminosi : Shark Eye

: Shark Eye Dimensioni : 163,83 x 76,35 x 9,9mm

: 163,83 x 76,35 x 9,9mm Peso : 220g

: 220g Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 120W

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 120W Accessori inclusi: Fast Charge Power Adapter(120W) / USB Type-C data cable / SIM TrayEjector / Protective Case / Screen Protector

Si tratta di uno smartphone gaming molto interessante perché include specifiche da vero top di gamma ad un prezzo tutto sommato accessibile, almeno per questa tipologia di prodotto. Certo il procesore non sarà il recentissimo Snapdragon 8 Gen 1, ma avere a bordo uno Snapdragon 888 a questo prezzo è decisamente una qualità non da poco.

Tra i punti salienti citiamo sicuramente lo schermo a 144 Hz, la ricarica a 120W (un vero record) e i tasti dorsali fisici che si ritraggono magneticamente (muovendo un interruttore) per giocare con la vera sensazione di un controller. Rimanete sintonizzati per la recensione completa.