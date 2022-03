Benvenuto Redmi Note 11 Pro+ 5G: l'anti-Xiaomi 12 a meno di 400€

Dopo la presentazione per il mercato cinese e i rumor che si sono rincorsi nelle scorse settimane, finalmente è arrivato il giorno dell'ufficialità per Redmi Note 11 Pro+ 5G . Si tratta del modello di punta di casa Redmi , il quale non ha davvero nulla da invidiare ai top di gamma sul mercato. C'è il display a 120 Hz , la fotocamera da 108 megapixel , la super ricarica rapida a 120W . Il tutto ad un prezzo che parte da meno di 400€ .

Redmi Note 11 Pro+ 5G: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Redmi Note 11 Pro+ 5G sarà disponibile in Italia a partire dal 6 aprile in tre configurazioni: la variante da 6GB+128GB arriverà al prezzo di 449,90 euro, quella da 8GB+128GB a 479,90 euro, e la versione da 8GB+256GB a 499,90 euro. Nella fase di lancio sarà inoltre possibile approfittare di promozioni online per acquistarli rispettivamente al prezzo di 379,90 euro, 399,90 euro e 479,90 euro.

Su queste promozioni di lancio ancora non abbiamo dettagli accurati. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più. Per non perdervi nessuna delle offerte che coinvolgeranno Redmi Note 11 Pro+ 5G vi suggeriamo intanto di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato alle offerte tech, trovate il collegamento diretto qui sotto.

