Backup illimitato in qualità originale su Foto: addio a Pixel 3, rimane un sopravvissuto

Sin dal lancio della prima generazione dei suoi Pixel, ovvero dal lontano 2016, Google ha incluso l'interessante bundle di spazio cloud gratuito per il backup delle immagini su Google Foto. In altre parole, un abbonamento gratuito a un servizio che ha visto così sempre più in crescita.

Nel corso degli anni Google ha infatti ristretto progressivamente lo spazio cloud a disposizione gratuitamente, anche per suoi Pixel. Pixel 2 e Pixel 3 hanno ricevuto lo spazio di archiviazione illimitato in qualità Originale per un certo periodo di tempo, mentre da Pixel 3a al Pixel 5 lo spazio illimitato è stato concesso solo in qualità Risparmio. Ieri 31 gennaio è finita un'era per i possessori di Pixel 3, i quali hanno avuto l'ultimo giorno a disposizione per caricare foto in qualità Originale.