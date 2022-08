Avete voglia di un Samsung Z Fold 4 con inserti in meteorite? Caviar vi accontenterà

Caviar, l'azienda russa specializzata nella rifinitura di modelli di telefoni esistenti con materiali durevoli e rari, come oro e pietre preziose, ancora una volta fa parlare di sé. Dopo gli iPhone 13 in edizione limitata ed i Samsung S22 con inserti in oro e titanio, stavolta tocca al nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold 4. Il pieghevole, da poco presentato dall'azienda coreana, verrà proposto in una versione personalizzata con inserti in meteorite, dettagli dorati e pelle di vitello.

Questo modello si chiamerà "Golden Meteor" e farà parte della nuova collezione "Heralds of the Galaxy". Sarà caratterizzato, come accennato precedentemente, dalla presenza di particelle di meteorite provenienti da tre diverse pietre: Seymchan, Muonionalusta e Canyon Diablo. Inoltre, sarà presente anche il logo di Caviar in oro. Per chi non volesse elementi in oro, sarà possibile acquistare la versione più economica "Canyon Diablo".

Per quanto riguarda gli "interni", invece, nessuna differenza. Anche questa versione lussuosa di Galaxy Z Fold 4 è spinta dall'ultimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, e dal doppio display: 6,2" quello esterno e 7,6" quello interno. Sono tre le fotocamere, tra cui quella principale da 50 MP, mentre la batteria è da 4.400 mAh.