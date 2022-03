Avete mai comprato uno OnePlus One? Potreste avere gratis il 10 Pro!

Mentre ci avviciniamo al lancio ufficiale a livello internazionale del nuovo OnePlus 10 Pro, l'azienda cinese prepara le prime promozioni per il mercato europeo. Tra queste c'è quella che può regalare il nuovo top di gamma a chi ha acquistato il primissimo device OnePlus.

OnePlus One è stato il primo smartphone della casa cinese e quello che l'ha subito portata alla ribalta nel settore di mercato degli smartphone. Per tutti coloro che sono stati tra i primi ad acquistare OnePlus One c'è la possibilità di aggiudicarsi gratuitamente OnePlus 10 Pro. Per provare non si dovrà far altro che verificare l'acquisto di OnePlus One, inserendo il codice IMEI del dispositivo sul sito ufficiale OnePlus.