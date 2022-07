Trapela la prima immagine di ASUS ZenFone 9: doppia fotocamera e ZenTouch

Ora il nuovo Zenfone 9 è apparso in un video su YouTube , attualmente chiuso, che poi è stato ripreso su un post di Facebook e mostra la stessa disposizione delle fotocamere ma sposta la funzionalità touch sul lato, oltre a fornire altre indicazioni interessanti.

Le prime immagini del telefono erano apparse in rete a gennaio di quest'anno , proprio insieme ai primi indizi del mostruoso Rog Phone 6, e mostravano il retro , con un comparto imaging composto da due fotocamere e una nuova funzionalità touch sul pannello posteriore.

Come si può vedere dall'immagine di apertura, Asus sembra dare molto risalto alla nuova caratteristica, nominata ZenTouch . A quanto pare si tratta di un sensore posto lateralmente chiamato Smart Key che permetterebbe di sfogliare le pagine scorrendo sopra il dito. Ricordiamo che negli smartphone Asus la Smart Key è il tasto di accensione , che è programmabile per la doppia pressione o la pressione prolungata.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, possiamo vedere come Asus continui a proporre una soluzione a doppia fotocamera come Zenfone 8 e Rog Phone 6 Pro, sperando che le generose dimensioni siano sinonimo di qualità o di maggiori funzionalità.

Il retro è piatto, con una finitura opaca di colore azzurro che potrebbe sembrare resina e bordi leggermente arrotondati. Le cornici e la zona intorno agli obiettivi sono neri e la scritta "09" ricorda quella presente sul dorso del Rog Phone 6 Pro.

Inoltre siamo lieti di confermare la presenza del jack audio (foto sopra), proprio come in Zenfone 8. Per concludere, sono trapelate anche una serie di succose specifiche tecniche:

Schermo : circa 5,9 pollici (FHD) EL organico, 120 Hz

: circa 5,9 pollici (FHD) EL organico, 120 Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8GB-16GB

: 8GB-16GB Memoria interna : 128GB-512GB

: 128GB-512GB Fotocamere posteriori Principale (grandangolare): 50 MP, F1.9, IMX766 Secondaria (ultra grandangolare): 12 MP

Fotocamera anteriore : 12 MP

: 12 MP Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Batteria : 4000 mAh o più, compatibile con ricarica rapida 30 W

: 4000 mAh o più, compatibile con ricarica rapida 30 W Impermeabilità/resistenza alla polvere : IP65/IP68

: IP65/IP68 Altro: sensore di impronte digitali laterale (utilizzato anche come pulsante di accensione), Osaifu-Keitai, jack per auricolari, radio FM

Al momento non sappiamo quando il nuovo Asus Zenfone 9 verrà annunciato, ma si preannuncia un top compatto molto interessante, quindi continuate a seguirci per restare aggiornati!