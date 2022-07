La presentazione di ASUS Zenfone 9 è imminente: ecco dove e quando

Asus ha appena annunciato la data di lancio del suo prossimo smartphone, ovvero Zenfone 9, che debutterà il 28 luglio. Si tratta del successore di Zenfone 8, rilanciato quest'anno anche in India come 8Z. Ritornando al presente, il nuovo modello sarà al centro di un evento che verrà trasmesso in live streaming su YouTube.

Per quanto riguarda le specifiche non si sa molto. Tuttavia, qualche anticipazione è trapelata, a partire dalla possibile presenza di un display AMOLED da 5,9" con frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz. Il processore, invece, sarà il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Sulle fotocamere nessuna indiscrezione, ad eccezione di quella che suggerisce la presenza di un sensore Sony IMX766 da 50 MP (lo stesso di Nothing Phone (1)). Non dovrebbe mancare poi la stabilizzazione ottica dell'immagine.

Asus Zenfone 9: Caratteristiche Tecniche