ASUS abbassa il prezzo di ROG Phone 6D, e non contenta sconta ZenFone e gli altri ROG

ASUS ROG Phone 6D è sbarcato sul mercato italiano proprio in queste prime settimane di ottobre. Il prezzo iniziale della versione 6D era pari a 1.029€, ma ASUS ci ha ripensato!

In meglio, per fortuna, visto che il nuovo prezzo applicato già da ora sull'ASUS eShop è di 999€. Si tratta di 30€ in mano, che fanno la differenza non tanto per la quantità, ma per il fattore psicologico derivante dallo spendere più di 1.000€ per uno smartphone.