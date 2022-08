ASUS ROG Phone 6D nelle prime immagini stampa: bello aggressivo!

Negli ultimi anni abbiamo visto ASUS concentrarsi nel settore degli smartphone di gamma alta, con i suoi Zenfone che attraggono molta attenzione in tutto il mercato. Oltre a questo, l'azienda è attiva da anni anche nel settore gaming phone.

Infatti tramite il suo marchio ROG, un punto di riferimento per i giocatori anche nel settore PC e notebook, vediamo ogni anno sul mercato dei nuovi gaming phone. Pochi giorni fa abbiamo appreso della volontà dell'azienda di presentare la nuova generazione di gaming phone, con il nuovo ROG Phone 6D Ultimate pronto al lancio.

Il dispositivo sarà una variante, per certi versi, evoluta del nuovo ROG Phone 6 Pro che già conosciamo nel dettaglio anche nel mercato italiano. Dopo aver appreso la sua data di lancio, è giunto il momento di dargli un'occhiata.

Le immagini che trovate nella galleria alla fine di questo articolo mostrano il look di ROG Phone 6D Ultimate in anteprima rispetto al lancio ufficiale. Le immagini ci tasmettono subito la sensazione che il nuovo ROG Phone 6D Ultimate arriverà con un look aggressivo, come è lecito attendersi da un gaming phone.

Anteriormente vediamo un display con barre superiore e inferiore leggermente pronunciate, dove troveremo anche il singolo sensore per la fotocamera frontale, mentre posteriormente vediamo un modulo fotografico sagomato con tre sensori e il flash LED.

Sempre sul retro vediamo una cover ricca di dettagli e inserti, oltre al supporto per tenere il dispositivo in orizzontale su un piano, molto comodo per le lunghe sessioni di gaming.

Già sappiamo che l'evento di lancio è fissato per il prossimo 19 settembre. Dalla descrizione del teaser di lancio, abbiamo appreso che il nuovo ROG Phone 6D Ultimate avrà sotto il cofano un processore MediaTek. Nello specifico si tratterà del MediaTek 9000+.

L'evento di lancio dovrebbe avvenire a livello internazionale, e pertanto ci aspettiamo che il nuovo ROG Phone 6D Ultimate sarà disponibile anche nei mercati europei. L'evento di lancio potrà essere seguito in streaming, attraverso i canali social ASUS ROG. Per maggiori dettagli potete far riferimento al sito ufficiale dedicato.