ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate ufficiali: chi aspettava la versione MediaTek dal prezzo elevato?

Erano stati annunciati dalla stessa ASUS, ed oggi arriva l'ufficialità: ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate sono pronti al debutto, e possiamo finalmente svelarvi tutte le caratteristiche salienti dei due smartphone. Iniziamo proprio dalla scheda tecnica, visto che si tratta di gaming phone pensati per avere hardware al top e tante accortezze pensate per migliorare la resa audio-visiva.

ASUS ROG Phone 6D - Caratteristiche tecniche

ASUS ROG Phone 6D Ultimate - Caratteristiche tecniche

Le differenze fra i due modelli

Per chi non cogliesse al volo le differenze fra i due modelli, 6D Ultimate, a differenza della versione "base", integra il display ROG Vision PMOLED sul retro (quello già visto sul ROG Phone 6 Pro), 512 GB di memoria interna UFS 3.1 e 16 GB di RAM LPDDR5X, un peso leggermente maggiore (247 g contro i 239 della versione standard) e include in confezione anche l'AeroActive Cooler 6. Considerate che l'accessorio appena citato acquistato a parte viene a costare 90€. E c'è anche l'AeroActive Portal, di cui vi parliamo nel paragrafo successivo.