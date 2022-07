ASUS ROG Phone 6 ufficiale: come al solito il top del top, ma il prezzo ne risente

Finalmente ASUS svela ROG Phone 6, il nuovissimo smartphone gaming del celebre produttore taiwanese giunto alla sua quinta iterazione (il 4 è stato saltato, come da tradizione orientale). Come per la precedente versione, anche ROG Phone 6 si sdoppia: arriva, anche in Italia, la versione classica con logo ROG illuminato sul retro e la versione ASUS ROG Phone 6 Pro, dotata di display aggiuntivo sul retro, di cui tra l'altro potete già leggere la nostra recensione completa. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere a riguardo!

Processore : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 GPU : Adreno 730

: Adreno 730 Schermo : 6,78" 20.4:9 full HD+ (1.080 x 2.448 pixel), 165 Hz, 1 ms AMOLED HDR10+, 720 Hz touch sampling rate, fino a 1.200 nits, Gorilla Glass Victus, sRGB 150,89%, DCI-P3 111,23%

: 6,78" 20.4:9 full HD+ (1.080 x 2.448 pixel), 165 Hz, 1 ms AMOLED HDR10+, 720 Hz touch sampling rate, fino a 1.200 nits, Gorilla Glass Victus, sRGB 150,89%, DCI-P3 111,23% Schermo secondario (solo PRO): ROG Vision color PMOLED

(solo PRO): ROG Vision color PMOLED RAM : fino a 18 GB LPDDR5

: fino a 18 GB LPDDR5 Memoria interna : fino a 512 GB UFS 3.1 non espandibile

: fino a 512 GB UFS 3.1 non espandibile Fotocamere posteriori : 50 megapixel Sony IMX766 12 megapixel ultra-wide macro

: Fotocamera frontale : 12 megapixel Sony IMX663

: 12 megapixel Sony IMX663 Connettività : 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, NFC, USB-C 3.1 gen2/DP 1.4 (4K) sul fianco, USB-C 2.0 Fast Charging, 3,5 mm jack audio, dual nano SIM

: 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, NFC, USB-C 3.1 gen2/DP 1.4 (4K) sul fianco, USB-C 2.0 Fast Charging, 3,5 mm jack audio, dual nano SIM Batteria : 6.000 mAh (2 x 3.000), ricarica a 65W

: 6.000 mAh (2 x 3.000), ricarica a 65W Audio : speaker 5-magnet 12x16 Super Linear, tre microfoni

: speaker 5-magnet 12x16 Super Linear, tre microfoni Dimensioni : 173 x 77 x 10.3 mm

: 173 x 77 x 10.3 mm Peso : 239 g

: 239 g SO : Android 12 con ROG UI e ZEN UI, due anni di major update e almeno 2 anni di aggiornamenti sicurezza

: Android 12 con ROG UI e ZEN UI, due anni di major update e almeno 2 anni di aggiornamenti sicurezza Colori : Phantom Black / Storm White

: Phantom Black / Storm White Accessori: Aero Case, HyperCharge Power Adapter

Iniziamo con le differenze fra i due modelli. ROG Phone 6 arriva fino a 16 GB di RAM, mentre ROG Phone 6 Pro si spinge fino a 18 GB (accompagnati da 512 GB di memoria UFS 3.1). La versione Pro, come accennato, ha anche uno schermo in più sul retro: si tratta di un ROG Vision Color PMOLED in grado di mostrare notifiche, animazioni gaming o relative alla ricarica. Il design di entrambi i modelli è in linea con quello degli anni scorsi, anche se non mancano leggere novità. Continuiamo a pensare che la colorazione bianca sia la più bella, anche grazie all'aggiunta di varie stampe e dettagli.

Entrambi i modelli vantano comunque specifiche hardware da urlo. Oltre a quelle che avete già visto nella scheda tecnica, c'è da segnalare una rinnovata attenzione al comparto audio, che si traduce non solo nella presenza del jack audio, ma anche negli speaker stereo (con due amplificatori separati), nella presenza di chicche aggiuntive quali i Trigger Ultrasonici Dorsali, e accortezze costruttive quali la scheda madre divisa in due parti (come la batteria) con materiale dissipante tra gli spazi. Quest'anno poi c'è anche la certificazione IPX4, solo contro gli spruzzi quindi, ma è già qualcosa. Come di consueto poi, ASUS approfitta per rinnovare anche il parco accessori. L'AeroActive Cooler 6, la ventola da apporre sul retro, quest'anno è diversissima. C'è un pad con plastica trasparente che si illumina, più controlli fisici e un monitoraggio della temperatura ancora più stringente. Si usa come al solito sfruttando la seconda porta USB-C di cui sono dotati i ROG Phone. C'è un upgrade anche per lo schermo principale, adesso a 165 Hz con sampling rate di 720 Hz.

Qualche passo in avanti è stato fatto anche in ambito fotografico, forse uno dei pochissimi difetti della famiglia ROG Phone (insieme a dimensione e peso). Il sensore principale riesce a produrre scatti di maggior qualità, e anche nei video non se la cava così male. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione dove trovate anche sample video e scatti fotografici eseguiti in queste ultime settimane. Lato software ASUS promette due major update (fino ad Android 14 quindi) e almeno due anni di aggiornamenti di sicurezza.

Uscita e prezzi

ASUS ROG Phone 6 nella sua edizione standard sarà pre-ordinabile già da oggi 5 luglio sullo store ufficiale di ASUS in bundle con la ventola AeroActiveCooler 6 (del valore di 89,90€) nelle due colorazioni bianca e nera. La disponibilità vera e propria è prevista per metà luglio, non solo sull'eshop di ASUS ma anche da Unieuro e nei Gold Store ASUS fisici. Vediamo intanto i prezzi del ROG Phone 6 liscio: 12/256 GB - 1.099€

16/512 GB - 1.199€ ASUS ROG Phone 6 Pro invece sarà disponibile in Italia più avanti. Appena apriranno i pre-ordini aggiorneremo l'articolo per fornirvi tutti i dettagli. Il prezzo sale, anche perché si parla di 18 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Vi serviranno 1.399€ per portarvelo a casa. Ecco i link allo store ASUS ufficiale:

