ASUS ROG Phone 6 si mette la maschera e diventa lo smartphone Batman

In procinto di essere presentata è la nuova generazioe di gaming phone ROG Phone 6D, il cui evento potrà essere seguito in streaming attraverso i canali social ASUS ROG il 19 settembre (per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale dedicato). Sembrerebbe però che l'azienda abbia intenzione di svelare una nuova variante del suo ROG Phone 6 dedicata al sorvegliante di Gotham, Batman.

Al momento non è stato confermato alcun dettaglio sullo smartphone, però un nuovo rapporto di 91Mobiles, citando il tipster Evan Blass, ha rivelato i suoi rendering di design e qualche informazione sulle specifiche.

Canale Telegram Offerte

Le modifiche del dispositivo riguarderanno non solo l'aspetto ma anche il software. Come è possibile notare dalle immagini, che trovate nella galleria qui sotto, lo smartpohne avrà un design a colori completamente nero con alcuni accenti grafici sul retro, mentre sullo schermo sarà possibile vedere alcuni temi e skin ispirato al supereroe della DC.

L'ASUS ROG Phone 6 Batman Edition sarà dotato di un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso visto nei ROG Phone 6 e 6 Pro e con i quali condividerà anche altre specifiche come:

Schermo : 6,78 " Full HD+ AMOLED (1.080 x 2.448 pixel), frequenza di aggiornamento di 165 Hz, frequenza di campionamento touch a 720 Hz e orning Gorilla Glass Victus

: 6,78 " Full HD+ AMOLED (1.080 x 2.448 pixel), frequenza di aggiornamento di 165 Hz, frequenza di campionamento touch a 720 Hz e orning Gorilla Glass Victus Fotocamera posteriore : Principale: 50 MP Sony IMX766 Ultragrandangolare: 13 MP Macro: 5 MP

: Batteria : 6000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W

: 6000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W Sistema operativo: Android 12 con ROG UI

È lecito aspettarsi anche le medesime dimensioni, ossia 173 x 77 x 10.3 mm e un peso di 228 gr.

Per avere conferme su quanto appena scritto dovremo aspettare qualche comunicazione da parte di ASUS e, nel caso, attendere l'arrivo dell'evento citato in apertura. Rimanete perciò collegati per non perdervi eventuali aggiornamenti.