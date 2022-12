ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition: il nostro unboxing della versione esclusiva

Dopo l'edizione Batman arriva un altro ROG Phone 6 di ASUS in versione speciale, anzi, demoniaca! Ecco ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, l'edizione dedicata al celebre capitolo mobile dell'Action RPG di casa Blizzard. Vediamola insieme in una serie di foto e video dedicati.

Video Unboxing

Forse lo avete già visto sui nostri canali social, ma nel caso vi fosse sfuggito, ecco cosa offre la confezione speciale della versione Diablo Immortal di ROG Phone 6.

Confezione e smartphone

Vediamo come prima cosa l'imponente confezione. Sulla parte frontale c'è una rappresentazione di Diablo in stile disegno "grezzo" davvero fantastica, con i loghi di Diablo e di ASUS ROG in oro. Una volta aperta siamo accolti da una custodia in pelle e da una confezione a forma di Pietra dell'Anima, giusto per rimanere a tema Diablo.

Vediamo come prima cosa la custodia in pelle. Al suo interno troviamo l'alimentatore da 65W e il cavo in tessuto per la ricarica. Un modo molto elegante per conservarli e portarli con sé in viaggio. La parte frontale della custodia riproduce la mappa di Sanctum, e nasconde un segreto.

Nella scatola da cui siamo partiti, proprio sotto la custodia in pelle c'è una scatolina in cartone al cui interno troviamo la torcia Fahir's Light. La piccola torcia, griffata ASUS ROG, integra una lampada UV che serve ad evidenziare alcuni dettagli della mappa (e non solo).

Ma veniamo al telefono. Questa versione vanta delle personalizzazioni ancora più aggressive di quelle viste sulla versione ROG Phone 6D di Batman. Il retro presenta una stampa riflettente di Diablo che occupa praticamente tutta la superficie. Non c'è lo schermo che troveremmo sulla versione Pro del ROG Phone 6, ma ci sono comunque due sezioni illuminate da LED, una con il logo ROG e il logo di Diablo Immortal, e l'altra, sulla parte superiore, con la scritta Diablo Immortal. Anche in alto a sinistra (guardando il telefono in orizzontale) c'è la scritta Diablo Immortal Limited Edition. Il nome del gioco insomma è ripetuto tre volte! Un po' ridondante, ma è così.

Ci sono delle leggere decorazioni in stile gotico anche sul camera bump, oltre alla scritta Immortality Awaits legata alla versione mobile di Diablo.

Sulla parte frontale non ci sono ovviamente modifiche, se non quelle applicate all'interfaccia di utilizzo. Ve le abbiamo mostrate in azione in un video dedicato che trovate qui di seguito. C'è anche l'animazione di ricarica davvero, davvero spettacolare. Non mancano sfondi animati, sfondi ad-hoc per home e lockscreen, icone e tanto altro.

Nella confezione a forma di Pietra dell'Anima ci sono anche altri due accessori: una cover denominata Aero Case Shield Blessing e l'Immortality Ejector Pin. La cover sarebbe anche carina, se non fosse che coprire il retro del ROG Phone in questo caso non ha davvero senso.

Anche la cover però nasconde un segreto! Se ci puntate la torcia UV ci sono delle parti che si illuminano.

Vediamo anche la scheda tecnica di questa variante, che a differenza di quella di Batman integra SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Processore : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 GPU : Adreno 730

: Adreno 730 Schermo : 6,78" 20.4:9 full HD+ (1.080 x 2.448 pixel), 165 Hz, 1 ms AMOLED HDR10+, 720 Hz touch sampling rate, fino a 1.200 nits, Gorilla Glass Victus, sRGB 150,89%, DCI-P3 111,23%

: 6,78" 20.4:9 full HD+ (1.080 x 2.448 pixel), 165 Hz, 1 ms AMOLED HDR10+, 720 Hz touch sampling rate, fino a 1.200 nits, Gorilla Glass Victus, sRGB 150,89%, DCI-P3 111,23% RAM : 16 GB LPDDR5

: 16 GB LPDDR5 Memoria interna : 512 GB UFS 3.1 non espandibile

: 512 GB UFS 3.1 non espandibile Fotocamere posteriori : 50 megapixel Sony IMX766 12 megapixel ultra-wide macro

: Fotocamera frontale : 12 megapixel Sony IMX663

: 12 megapixel Sony IMX663 Connettività : 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, NFC, USB-C 3.1 gen2/DP 1.4 (4K) sul fianco, USB-C 2.0 Fast Charging, 3,5 mm jack audio, dual nano SIM

: 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, NFC, USB-C 3.1 gen2/DP 1.4 (4K) sul fianco, USB-C 2.0 Fast Charging, 3,5 mm jack audio, dual nano SIM Batteria : 6.000 mAh (2 x 3.000), ricarica a 65W

: 6.000 mAh (2 x 3.000), ricarica a 65W Audio : speaker 5-magnet 12x16 Super Linear, tre microfoni

: speaker 5-magnet 12x16 Super Linear, tre microfoni Dimensioni : 173 x 77 x 10.3 mm

: 173 x 77 x 10.3 mm Peso : 239 g

: 239 g SO : Android 12 con ROG UI e ZEN UI, due anni di major update e almeno 2 anni di aggiornamenti sicurezza

: Android 12 con ROG UI e ZEN UI, due anni di major update e almeno 2 anni di aggiornamenti sicurezza Accessori:Cover Shield Blessing, Ejector Pin Immortality, Map of Sanctuary, Faretto UV Fahir's Light

Prezzo e acquisto

Intanto vi segnaliamo che acquistando un ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition si può ottenere uno sconto del 10% al checkout sui seguenti accessori: AeroActive Cooler 6, Pellicola salvaschermo in vetro, DEVILCASE Guardian Lite Plus, Gamepad ROG Kunai 3 per ROG Phone 6/6D e ROG Clip. L'edizione speciale a tema Diablo Immortal è disponibile solo sull'ASUS eShop al prezzo di listino di 1.399€. Registrando il prodotto dopo l'acquisto si potranno riscattare oggetti esclusivi direttamente in gioco.

