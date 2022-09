ASUS ROG Phone 6 Batman Edition ufficiale in Italia: in confezione c'è anche un comodo Bat-segnale!

Oltre ad ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate arriva in Italia anche ASUS ROG Phone 6 Batman Edition, l'edizione dedicata al celebre supereroe DC Comics basata in questo caso sull'hardware del modello 6D. Vediamo come prima cosa le caratteristiche tecniche per poi scoprire quali particolarità a tema Batman troveremo a bordo.

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition - Caratteristiche tecniche

Schermo : 6.78" 20.4:9 2448x1080 (395ppi) 165 Hz, 1 ms Samsung AMOLED HDR10+,

720 Hz touch sampling rate, 111.23% DCI-P3, sRGB : 150.89%, Delta E average < 1, Corning Gorilla Glass Victus, AS coating, SGS Eye Care 6.5% & SGS Seamless Pro (120 Hz)

: 6.78" 20.4:9 2448x1080 (395ppi) 165 Hz, 1 ms Samsung AMOLED HDR10+, 720 Hz touch sampling rate, 111.23% DCI-P3, sRGB : 150.89%, Delta E average < 1, Corning Gorilla Glass Victus, AS coating, SGS Eye Care 6.5% & SGS Seamless Pro (120 Hz) Processore : MediaTek Dimensity 9000+ 3,2 GHz

: MediaTek Dimensity 9000+ 3,2 GHz GPU : Mali G710

: Mali G710 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Memoria interna : 256 GB UFS 3.1

: 256 GB UFS 3.1 Fotocamere posteriori : sensore principale 50 megapixel Sony IMX766, video fino 8K@24 fps, EIS a 3 assi sensore ultra-wide 13 megapixel sensore macro

: Fotocamera frontale : 12 megapixel Sony IMX663

: 12 megapixel Sony IMX663 Batteria : 6.000 mAh, due celle da 3.000, ricarica a 65W

: 6.000 mAh, due celle da 3.000, ricarica a 65W Audio : speaker stereo 5-magnet 12x16 Super Linear, 2x Cirrus Logic CS35L45, jack audio 3,5 mm, array di 3 microfoni

: speaker stereo 5-magnet 12x16 Super Linear, 2x Cirrus Logic CS35L45, jack audio 3,5 mm, array di 3 microfoni Porte : USB-C laterale 3.1 Fast Charging PD3.0 PPS, USB-C 2.0 Fast Charging PD3.0 PPS

: USB-C laterale 3.1 Fast Charging PD3.0 PPS, USB-C 2.0 Fast Charging PD3.0 PPS Connettività : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(6E), 2x2 MIMO, 3 Antenne, Bluetooth 5.3 (supporto HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP, LDAC + AAC), GPS(L1/L5), GLONASS(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC, NFC, slot Dual SIM

: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(6E), 2x2 MIMO, 3 Antenne, Bluetooth 5.3 (supporto HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP, LDAC + AAC), GPS(L1/L5), GLONASS(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC, NFC, slot Dual SIM Retro : Aura RGB (pixel)

: Aura RGB (pixel) Certificazione : IPX4

: IPX4 Dimensioni : 173 x 77 x 10.3 mm

: 173 x 77 x 10.3 mm Peso : 239 g

: 239 g Confezione : Batman Aero Case x2, Bat-Signal Projector, Batman Ejector Pin, alimentatore 65W HyperCharge

: Batman Aero Case x2, Bat-Signal Projector, Batman Ejector Pin, alimentatore 65W HyperCharge SO: Android 12 con Batman Theme Pack

ROG Phone 6 BATMAN Edition si basa sull'hardware del ROG Phone 6D. Troviamo quindi il SoC MediaTek, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A diversificarlo dal modello standard troviamo un retro personalizzato, caratterizzato ovviamente da colori scuri, ed uno schermo leggermente diverso che mostra il logo di Batman. Ma a renderlo davvero esclusivo c'è la confezione da collezione, una valigetta in EPP (polipropilene espanso sinterizzato) che sulla parte frontale mostra il classico simbolo di Batman fuso con il logo ROG. All'interno, oltre allo smartphone, troviamo due cover Aero personalizzate, il classico alimentatore da 65W con cavo, un pin per il carrello della SIM con il simbolo di Batman (e uno stand per esporlo ispirato alla silhouette di Gotham City) e un imprescindibile Bat-segnale con porta USB-C.

Non mancano personalizzazioni lato software: troviamo l'esclusiva schermata di avvio a tema Batman, un live wallpaper con animazione di ricarica ed effetti sonori unici, pannello Always-on e animazione per le chiamate in arrivo, e il logo di Batman di colore giallo per lo sblocco tramite impronta digitale.

Uscita e prezzo