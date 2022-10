ASUS ROG Phone 6 Batman Edition: il nostro unboxing della versione esclusiva

Se ci seguite sui nostri canali social (come TikTok o Instagram ) potreste già aver visto il protagonista di questo unboxing: ASUS ROG Phone 6 Batman Edition , la versione a tema Uomo Pipistrello del ROG Phone 6D disponibile a breve anche in Italia .

Nel caso vi foste persi il video unboxing, ricapitoliamo qui il contenuto della esclusiva confezione di questo ROG Phone personalizzato a tema Batman. Si comincia già dalla confezione , una valigetta in EPP (polipropilene espanso sinterizzato) che sulla parte frontale mostra il classico simbolo di Batman fuso con il logo ROG .

Ecco in una foto tutto il contenuto della confezione :

Vediamo nel dettaglio alcuni degli accessori. Si comincia dal pin per la rimozione del carrello della SIM , modellato sul simbolo di Batman. C'è persino uno stand per esibirlo che replica la silhouette di Gotham City .

Il vero fiore all'occhiello è sicuramente il Bat-segnale USB , da collegare direttamente al vostro ROG Phone. Sopra ha uno switch fisico per passare dal classico logo di Batman ad uno alternativo che riproduce Batman stesso. Come si suol dire: mai più senza! C'è anche il comodo alimentatore da 120W, ma quello lo trovate anche nella confezione base del ROG Phone 6D.

Veniamo quindi al telefono. Si tratta, come già detto, di un ROG Phone 6D base (non l'Ultimate quindi). Andiamo per comodità a rivedere la scheda tecnica qui di seguito: