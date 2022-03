Arrivano già i primi concept di Nothing Phone (1)

Soltanto qualche ora fa abbiamo visto il preannuncio di Nothing Phone (1), il primo smartphone dell'azienda fondata da Carl Pei. L'evento non è stato particolarmente ricco di dettagli, con Pei che ha svelato il periodo di lancio del dispositivo.

Su Nothing Phone (1) infatti sappiamo ben poco: arriverà la prossima estate con un processore Snapdragon e del suo sistema operativo abbiamo giusto visto qualche screenshot. Il noto leaker Ben Geskin ha quindi realizzato un concept di come immagina lo smartphone, anche in base a quanto trapelato.