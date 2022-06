Anteprima Vivo X80 Pro: il pacchetto completo

Fresco di lancio in Italia proprio quest'oggi, Vivo X80 Pro è già tra le nostre mani, in attesa di una recensione completa che arriverà prossimamente. Nell'attesa potete consultare la nostra pagina relativa ai migliori smartphone Android.

Si tratta del primo top di gamma di Vivo per il nostro mercato, e quindi di uno smartphone molto interessante sotto vari punti di vista. Anzitutto è uno degli smartphone più completi che ci siano attualmente in Italia, che non lesina su nessun aspetto. Schermo AMOLED QHD+ a 120Hz, processore Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e ben 4 fotocamere posteriori, realizzate in collaborazione con ZEISS:

Principale : 50 megapixel, ƒ/1,57, ISOCELL GNV, OIS

: 50 megapixel, ƒ/1,57, ISOCELL GNV, OIS Grandangolo : 48 megapixel, ƒ/2,2 IMX598

: 48 megapixel, ƒ/2,2 IMX598 Teleobiettivo 2x : 12 megapixel, ƒ/1,85, Gimbal OIS

: 12 megapixel, ƒ/1,85, Gimbal OIS Teleobiettivo 5x: 8 megapixel, ƒ/4,4, zoom digitale 60x

Ed indubbiamente l'ingombrante corpo macchina posteriore si ripercuote anche sul design, che non fa nulla per celare la sua natura di camera phone, com'è giusto che sia.

Il prezzo però si fa importante: 1.299€ al lancio, con inlcuso un pacchetto di assistenza che comprende pick-Up gratuito, riparazione/sostituzione gratis in caso di schermo danneggiato nei primi 6 mesi successivi all'acquisto, e video-assistenza gratuita. Per scoprire però se il gioco valga la candela dobbiamo rimandarvi ad una prossima recensione; per adesso potete iniziare a conoscere meglio Vivo X80 Pro grazie alla nostra video anteprima.