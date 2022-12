iQOO 10 Pro si ricarica da 0 a 100 in 10 minuti, ma non arriva in Europa (Anteprima)

Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di provare con mano due nuovi smartphone Vivo che non arriveranno in Europa: parliamo di Vivo X Fold+ e iQOO 10 Pro. Come suggerisce il nome, Vivo X Fold+ è un dispositivo pieghebole, diretta evoluzione del precedente Vivo X Fold che avevamo provato a luglio: somiglia molto al suo predecessore, rispetto al quale spicca per il nuovo chip Snapdragon 8+ Gen1, autonomia migliorata, ricarica a 80W e nuovo sistema di fotocamere, sempre in collaborazione con ZEISS.

X Fold+ è un foldable davvero solido, con un'interessante tecnologia per la cerniera sviluppata da Vivo, che "sorregge" il display quando lo smartphone è aperto ed evita che possano formarsi pieghe o segni al centro del pannello. Considerando che il dispositivo non arriverà in Europa, lo abbiamo provato ovviamente col software destinato al mercato cinese: non ci soffermeremo dunque molto sul lato software, ma è doveroso citare grandissima quantità di opzioni e ottimizzazioni per la fotocamera e gli immancabili accorgimenti per il multitasking (come potete vedere in video).