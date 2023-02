La nostra video anteprima di Samsung Galaxy S23 (e S23+ / S23 Ultra)

Oggi è il giorno dei Samsung Galaxy S23 e in questo video vogliamo raccontarvi le nostre prime impressione con l'intera famiglia di prodotti: S23, S23+ e S23 Ultra.

Abbiamo passato con lo smartphone un'oretta del nostro tempo e vi raccontiamo quali sono le peculiarità del dispositivo in una breve clip, in attesa della recensione completa che arriverà nei prossimi giorni. Quest'anno più che mai le vere novità di questo smartphone non possono essere davvero apprezzate in poco più di un'ora. Questo perché non solo la fotocamera ha bisogno di essere "portata a giro", ma perché il nuovo processore Snapdragon più avere "ricadute" su praticamente qualsiasi comparto: autonomia, qualità degli scatti, ricezione e prestazioni.

Sarà molto interessante infatti valutare in modo completo il nuovo processo Snapdragon 8 Gen 2, e in particolare questa versione denominata For Galaxy.

Vi lasciamo al nostro video e a una breve clip dove in un minuto mettiamo in risalto le novità fotografiche.