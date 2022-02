Anteprima di Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / Tab S8

Tutti gli smartphone della famiglia Samsung Galaxy S22 sono finalmente ufficiali, dopo mesi di incessanti rumor. Parliamo del nuovo Samsung Galaxy S22, del Samsung Galaxy S22+ e del particolare S22 Ultra che sembra ereditare particolarmente lo spirito della defunta famiglia Galaxy Note, pur non mantenendone il suo nome.

Qua sotto trovate il nostro video di prime impressioni e di anteprima della nuova famiglia di smartphone Samsung, in attesa ovviamente della recensione completa che arriverà a breve sui nostri canali.

Subito sotto trovate anche la video anteprima della famiglia Galaxy Tab S8, composta anche in questo caso anche da una variante Plus e una Ultra. Segnaliamo come al contrario di quanto detto nel video i processori della famiglia Tab S8 sono Snapdragon 8 Gen 1 e non Exynos 2200.