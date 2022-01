Anteprima Oppo Find N: il più bello dei pieghevoli

Oppo Find N è il primo smartphone pieghevole dell'azienda cinese: è stato presentato in Cina lo scorso dicembre e, dopo cinque minuti dall'apertura dei preordini, ha registrato il tutto esaurito. Non è ancora disponibile nel nostro mercato occidentale (non sappiamo se e quando arriverà), ma abbiamo avuto occasione di provarlo con mano durante un'anteprima italiana per la stampa.

Rispetto a tutti gli altri piegheovli, Oppo Find N convince per il form factor: il display esterno, da 5,49", ricorda molto quello degli smartphone compatti (ha le stesse dimensioni di iPhone 13 mini) ed è davvero comodo da utilizzare, anche con una mano. Inoltre, il punto di piegatura del display è praticamente invisibile e anche al tatto quasi non si percepisce: il merito è della cerniera Flexion Hinge, composta da 136 elementi meccanici, che garantisce un'estrema solidità (certificata per resistere a 200.000 aperture e chiusure, ossia per diversi anni).