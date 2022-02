Annuncio a sorpresa: OnePlus ufficializza il rilascio di OxygenOS 13

Prendendo un po' tutti in contropiede, OnePlus ha annunciato un evento che si terrà il 28 febbraio e che avrà come protagonista la OxygenOS 13. Una notizia per certi versi inaspettata, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni sull'Unified OS, ovvero il sistema operativo condiviso da OPPO e OnePlus. Ed invece quest'ultima, attraverso un messaggio su forum ufficiale, ha cambiato le carte in tavola.

L'appuntamento, che a causa della pandemia consisterà ancora in un Open Ears Forum, avrà l'obiettivo di raccogliere i feedback degli utenti, i quali avranno tempo per iscriversi all'evento fino al 18 febbraio. Per l'occasione, parteciperanno i seguenti membri dello staff di OnePlus: Gary C. (OxygenOS Product Lead), ZENG XI (OxygenOS Design Lead), Oliver Z. (Product Manager – Gaming), Zach L. (OxygenOS Product Designer), Megan F. (OS Product Designer).