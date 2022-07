Oggi ci soffermeremo su una di queste consuete domande, che probabilmente avrete affrontato nel corso degli anni con amici e conoscenti. Ci soffermeremo su quella più oggettiva, ovvero cercheremo di capire perché Android ha bisogno di più RAM rispetto ad iOS. Questo non è un aspetto soggettivo, effettivamente Android come sistema operativo richiede più RAM rispetto a quanto richiesto da iPhone.

Una delle questioni più annose che da sempre hanno caratterizzato il mondo degli smartphone è il confronto tra dispositivi Android e dispositivi iOS, che poi per il mondo degli smartphone si traduce in un confronto tra smartphone Android e iPhone . Chi è più veloce? Chi è più fluido? Chi ha più RAM?

Cos'è la RAM

Maggiore è il quantitativo di RAM a disposizione del dispositivo e maggiore sarà la sua capacità di memorizzare informazioni provvisorie. Queste informazioni provvisorie sono di fondamentale importanza per l'esecuzione di app e funzionalità . Un dispositivo con RAM limitata difficilmente potrà gestire un gran numero di app aperte in parallelo, senza incontrare difficoltà o impuntamenti.

Questo invece non accade per la tipologia di memoria dello storage interno, sulla quale vengono memorizzate informazioni a lungo termine, le quali permangono anche se si spegne il dispositivo.

La Random Access Memory (RAM) è una tipologia di memoria che possiamo trovare su diversi dispositivi elettronici, come gli smartphone appunto. Questo tipo di memoria è volatile , ovvero le informazioni che vi sono memorizzate permangono finché il dispositivo è in esecuzione e acceso. Se il dispositivo viene spento la RAM perde tutte le informazioni salvate.

Gli smartphone Android hanno più RAM degli iPhone

Perché Android ha bisogno di più RAM di iOS

L'integrazione di un quantitativo maggiore di RAM negli smartphone Android risponde a esigenze di natura tecnica e software. Andiamo a vederle insieme.

Codice di scrittura app per Android e per iOS

Una delle differenze principali per gli sviluppatori che creano app per Android e iOS consiste nel codice con il quale si programma. Per il mondo Android tutto avviene in Java, mentre per iOS tutto avviene in Swift. Questi due codici presentano una fondamentale differenza:

Il codice Java prevede la compilazione attraverso la traduzione in un codice intermedio, detto Java Bytecode , indipendente dal processore e quindi dal dispositivo in uso. Pertanto, le app scritte in Java possono funzionare su Android ma anche su qualsiasi altro dispositivo. Il motto di Java infatti è Write once, run anywhere. Questo implica un risvolto positivo per quanto riguarda la compatibilità tra diverse piattaforme, ma ricade sulle performance. L'interpretazione del codice Java nei vari dispositivi richiede la presenza di una Java Virtual Machine (JVM), la quale prevede a sua volta la memorizzazione nella cache di memoria dei blocchi di codice precedentemente interpretati. Questo porta alla richiesta di un rilevante quantitativo di RAM. Rilevante rispetto a cosa? Rispetto a quanto richiesto dalle app per iOS, nel prossimo punto vediamo perché.

Vi sono comunque delle eccezioni, come le app Android che non richiedono l'esecuzione del framework Android. Queste possono essere scritte in codice nativo, dunque non in Java e non richiedono un quantitativo di RAM particolarmente più grande rispetto alle omologhe su iOS. App di questo tipo corrispondono essenzialmente a giochi mobile.

Sistema di aggiornamento di stato delle app

Sia Android che iOS prevedono un sistema di aggiornamento di stato delle app in esecuzione. Questo è identificato dai termini push notification e differisce tra i due sistemi operativi.

Su Android il sistema di aggiornamento di stato è molto simile a quello presente su PC. Ogni app ha allocato un quantitativo variabile di memoria RAM . Quindi più app sono in esecuzione e minore sarà la RAM a disposizione.

. Quindi più app sono in esecuzione e minore sarà la RAM a disposizione. Su iOS il sistema di aggiornamento di stato delle app prevede la delocalizzazione delle risorse RAM. In altre parole, Apple non permette alle app di allocarsi un quantitativo di RAM. Pertanto le app dovranno prevedere tale aggiornamento via server.

In base a questi due aspetti principali, possiamo vedere dalla tabella in basso la differenza di quantitativo di RAM richiesto dalle stesse app su Android e iOS. La differenza pende a favore di Android anche del 70% in alcuni casi, mentre mediamente la differenza si attesta attorno al 40%.