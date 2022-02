Android Auto e Samsung Galaxy S22 Ultra sembrano non andare d'accordo per alcuni utenti

Secondo un forum aperto su Reddit , alcuni utenti hanno riportato problemi di connessione dei propri dispositivi allo schermo del cruscotto della propria auto tramite Android Auto. Sia le connessioni cablate che wireless a schermi originali e di terze parti producono infatti solo un'immagine nera , pur continuando a funzionare l'input tattile. Gli utenti rassicurano che il problema sia da imputare ai nuovi telefoni in quanto altri dispositivi Android , incluso il Pixel 6, funzionano correttamente .

Sembra che i nuovi Samsung Galaxy S22 abbiano alcuni problemi di gioventù . Dopo il difetto allo schermo segnalato da alcuni utenti di Galaxy S22 Ultra, e prontamente riconosciuto dalla società di Seul, ora sembra che alcune unità dell'ammiraglia della nuova serie Galaxy non vadano troppo d'accordo con Android Auto .

Secondo il forum, si tratterebbe di un problema abbastanza diffuso e non limitato ai Galaxy S22 Ultra, in quanto riscontrato anche da un utente con Galaxy S22+. Nel frattempo, un thread aperto sui forum di Samsung ha contro-segnalazioni di persone che affermano che tutto funziona correttamente, quindi evidentemente non è un problema che colpisce tutte le unità.

Da parte sua, Samsung deve ancora dare una risposta ufficiale. E voi, avete avuto la stessa esperienza? Fateci sapere qui sotto e in ogni caso continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!