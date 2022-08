Android 13 per Nothing Phone (1)? La risposta di Carl Pei non è confortante

La questione ha acquisito particolare interesse perché Carl Pei , l'attuale numero 1 di Nothing ha risposto ad uno di questi utenti. Alla domanda in merito alle tempistiche di aggiornamento ad Android 13 di Nothing Phone (1) Pei risponde che " uno smartphone è molto più delle sue specifiche, feature e numeri di versione software ".

Dopo aver ricevuto i suoi primi aggiornamenti software , arrivati in tempi relativamente brevi rispetto al debutto ufficiale sul mercato del dispositivo, gli utenti con Nothing Phone (1) iniziano a interrogarsi su quando arriverà Android 13 .

A valle dell'annuncio ufficiale fatto pochi giorni fa, conosciamo in tutti i suoi dettagli l'atteso Nothing Phone (1) , lo smarpthone lanciato sul mercato dall'azienda fondata da Carl Pei.

Insomma, una non risposta che non è di certo incoraggiante. Pei sembra voler suggerire di non preoccuparsi del numero di versione Android, perché magari il major update non arriverà rapidamente come sta già accadendo per gli altri rivali.

Vi ricordiamo infatti che Google ha appena rilasciato la prima versione stabile di Android 13, Samsung ha avviato il suo beta test mentre OPPO ha addirittura presentato ufficialmente la sua ColorOS basata sulla nuova versione di Android.

Il tutto è anche da inquadrare nel contesto in cui è stato prima pubblicizzato e poi lanciato Nothing Phone (1). Sin da subito l'azienda ha posto l'accento sul software, promettendo tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Inoltre, le prime build software sul dispositivo non sono state tutte rose e fiori. Max Weinbach ha ad esempio messo in luce come il dispositivo soffra di un problema di attivazione della rotazione automatica dell'interfaccia, come mostrato dal breve video qui sotto.