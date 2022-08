Android 13 porta il bug della ricarica wireless sui Pixel, lo avete anche voi?

Proprio nella giornata di Ferragosto Google ha deciso di lanciare, con grande sorpresa da parte di tutti, Android 13. Ne abbiamo parlato in questo articolo. Pian piano sono emersi anche alcuni lati meno positivi del major update.

Canale Telegram Offerte

Dopo la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 13 sui Pixel compatibili, che abbiamo capito che è attualmente diretta esclusivamente a coloro che hanno aderito al programma beta ufficiale, diversi utenti si stanno lamentando di un bug alla ricarica wireless.

Su Reddit infatti sono emerse alcune segnalazioni di utenti che hanno riscontrato l'impossibilità di ricaricare lo smartphone in modalità wireless dopo aver aggiornato il dispositivo ad Android 13.

Un utente ha riferito di aver provato diverse operazioni per risolvere il problema, come ad esempio disabilitare e abilitare nuovamente la ricarica adattiva dalle impostazioni di Android, disattivare l'app Pixel Stand, dissociare la Pixel Stand e avviare il dispositivo in modalità Safe. Alla fine è riuscito a far funzionare la ricarica wireless.

Non è chiaro però quale delle operazioni menzionate abbia effettivamente risolto il problema. Pertanto, fateci sapere se avete anche voi problemi con la ricarica wireless e, in caso affermativo, fateci sapere se avete risolto con una delle operazioni elencate.

Sul nostro Pixel 6 la ricarica wireless funziona a dovere anche su accessori di terze parti dopo l'aggiornamento ad Android 13.