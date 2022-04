Android 13 Beta 1 porta il Face Unlock su Pixel 6 Pro?

Ancora notizie sul possibile debutto del Face Unlock sulla serie Pixel 6 di Google. Secondo lo YouTuber M Brandon Lee di "This Is Tech Today", in Android 13 Beta 1 per Pixel 6 Pro è stata aggiunta proprio questa funzionalità. La prova di ciò è stata fornita da Mishaal Rahman, il quale ha forzato la visualizzazione della funzione nelle impostazioni, condividendone lo screenshot che mostra il processo di configurazione.

Sfortunatamente, però, al momento non è possibile attivare il Face Unlock di Google (che sarebbe "sbucato" anche nella Beta 1 di Android 13 per Pixel 5). A riguardo, non è chiaro quando verrà effettivamente implementata la funzione sui dispositivi Pixel.