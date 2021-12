Android 12 per OnePlus 9 e 9 Pro viene ritirato: troppi bug per la stabile

Arrivano brutte notizie per gli utenti OnePlus, in particolare per coloro che possiedono un OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro in attesa del major update ad Android 12.

Dopo il rilascio della versione stabile di Android 12 per i due flagship OnePlus, l'azienda cinese è stata costretta a ritirare l'aggiornamento. Il motivo alla base della scelta drastica risiede nei numerosi bug riscontrati dagli utenti che hanno aggiornato i loro OnePlus 9 e 9 Pro alla OxygenOS 12 basata su Android 12. Ne abbiamo parlato in questo articolo.