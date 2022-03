Anche Xiaomi ridurrebbe le performance nell'uso quotidiano

Poole ha affermato di aver notato un comportamento simile anche quando Geekbench viene eseguito su Mi 11 mascherato dal gioco Genshin Impact. Lo stesso era stato riferito da Anandtech qualche tempo fa, quando testò Xiaomi 11T Pro e notò lo stesso calo di performance durante le sessioni di gioco.

Xiaomi non si è ancora espressa ufficialmente in merito alla vicenda. Non è chiaro se il calo delle performance venga indotto per controllare le temperature, proprio come fa Samsung. Torneremo ad aggiornarvi se l'azienda cinese entrerà nel merito.