Ammirate Xiaomi 12 e 12 Pro con una valanga di belle immagini trapelate!

Ci avviciniamo sempre di più al lancio a livello internazionale di Xiaomi 12, tramite l'evento ufficiale che si terrà il prossimo 22 marzo. Ora possiamo vedere delle immagini in anteprima dei modelli Global.

Grazie al leaker Snoopytech abbiamo modo di vedere in anteprima come saranno i modelli di Xiaomi 12 che arriveranno sul mercato internazionale, ovvero anche in Europa. Le immagini che trovate qui in basso mostrano Xiaomi 12, il modello base, il quale appare praticamente identico alla variante che abbiamo visto presentata in Cina.Abbiamo anche modo di vedere un sommario delle specifiche tecniche. A questo indirizzo trovate la scheda tecnica completa del dispositivo.