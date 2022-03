Ammirate un magnifico concept Google di Pixel 7 Pro

LetsGoDigital in collaborazione con Technizo Concept ha realizzati degli interessanti concept di Pixel 7 Pro , li trovate tutti nella galleria a fine articolo . I render sono stati realizzati in base ai rumor emersi nei giorni scorsi su Pixel 7. Nelle immagini infatti vediamo il modulo fotografico posteriore simile a quello dei Pixel 6, con la differenza che i sensori fotografici sembrano alloggiati in zone più definite .

Ormai archiviata l'attesa per i Pixel 6 , lanciati ufficialmente da Google a ottobre e recentemente anche in Italia , è ora di volgersi verso la prossima generazione, quella dei Pixel 7 .

Anteriormente vediamo un display forato al centro per ospitare la fotocamera frontale, proprio come Pixel 6, a discapito di coloro che volevano un sensore fotografico sotto al display. Il display dovrebbe essere curvo ai lati, con una diagonale di circa 6,7" o 6,8". I render non mostrano il sensore d'impronte digitali, il quale sarà sotto al display proprio come offerto dal predecessore.

I rumor finora emersi non indicano particolari dettagli sulle presunte specifiche tecniche. Questi render mostrano una tripla fotocamera, proprio come Pixel 6 Pro, un'alternativa che ci sembra abbastanza probabile per Pixel 7 Pro.

I nuovi Pixel 7 arriveranno verosimilmente verso ottobre 2022, da qui fino all'autunno ci sarà dunque tempo per conoscere meglio cosa ci attende con i nuovi flagship Google. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi.