Ammirate Galaxy S22 Ultra nelle prime foto dal vivo, S Pen inclusa!

Dopo mesi di speculazioni e di ipotesi errate, ormai ci eravamo già fatti una buona idea del design di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma vederlo dal vivo è un'altra cosa. Jon Prosser ha infatti appena pubblicato quelle che, fino a prova contraria, sono delle foto reali del prossimo top di gamma Samsung, che sancisce l'unione con la serie Note della serie Galaxy S.

Il design di Galaxy S22 Ultra ha infatti diversi elementi in comune con quello di Note 20, e non parliamo tanto della presenza della S Pen, quanto in generale. La differenza semmai è nel comparto fotografico posteriore, con un design a goccia che Samsung aveva comunque già sperimentato su altri modelli. Grazie al maggiore spessore del telefono inoltre, le 4 fotocamere non sporgono nemmeno più di tanto, a tutto vantaggio del design.

A proposito di fotocamere, ci sono anche conferme per tutti i sensori posteriori:

108 megapixel la fotocamera principale

la fotocamera principale 12 megapixel il grandangolo

il grandangolo 10 megapixel 3X ottico telephoto

3X ottico telephoto 10 megapixel 10X ottico telephoto

Sul fondo del telefono troviamo, oltre allo slot per la S Pen, speaker e porta USB-C, mentre la camera frontale è sempre con foro nel display. Lo schermo ai lati sembra presentare una marcata curvatura, ma probabilmente si tratta più del vetro che non del display stesso. Potete comunque spulciare le immagini da soli, cliccando sulla galleria qui sotto.