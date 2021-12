Allo smartphone del futuro ci pensa Vivo: la tastiera si vede ma non esiste

Il settore degli smartphone pieghevoli sta prendendo sempre più piede tra i vari produttori a livello internazionale, con Samsung in prima fila che ormai da un paio d'anni commercializza i suoi Galaxy Z Fold e Z Flip. A questi vorrebbe unirsi anche Vivo.

Il produttore cinese, che di recente si è lanciato ufficialmente anche nel mercato italiano, ha appena depositato un brevetto che include un'idea interessante. Si tratta di uno smartphone pieghevole in grado di piegarsi su due assi. In questo modo, come potete vedere anche dalle bozze allegate al brevetto che trovate nella galleria in basso, sarà possibile piegarlo in tre parti.