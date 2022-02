Alcuni Pixel 6 hanno problemi con il Wi-Fi: fix in arrivo

Dopo i problemi arrivati dopo il primo aggiornamento per Pixel 6, in rete emergono nuove segnalazioni in merito ad un bug per i nuovi top di gamma Google.

Dopo l'aggiornamento di febbraio 2022 infatti, alcuni utenti con Pixel 6 e 6 Pro hanno riscontrato dei problemi nello spegnimento automatico del Wi-Fi quando lo smartphone andava in standby. Google ha affermato di essere a conoscenza del problema, pur precisando che colpirebbe un numero esiguo di dispositivi.